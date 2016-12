L. elettorale: Lega, Pd-Fi-M5s alleati per rinvio

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "In prima commissione inedita alleanza PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle che hanno dichiarato che non si procede a scrivere la legge elettorale fino alla sentenza della Consulta. Altro che "procediamo spediti" come dice Rosato. Purtroppo il miraggio del vitalizio per alcuni vale di più della volontà espressa dagli elettori il 4 dicembre. Non vogliono andare al voto presto, vogliono arrivare più in là possibile. Questa è una vergogna che umilia i cittadini di questo paese e il voto democratico". Così Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega a Montecitorio, a margine dei lavori della commissione affari costituzionali alla Camera.