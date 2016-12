Berlino: Grasso, prevenzione e contrasto contro violenza

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Non deflettere da un rigorosa politica di prevenzione e contrasto ai fenomeni terroristici che deve partire innanzi tutto dalla ricerca di soluzioni a quei drammi internazionali rispetto alla Siria o alla Libia, all'Iraq da cui il fondamentalismo trae alimento e pretesto". Lo ha detto in Aula al Senato il presidente Pietro Grasso esprimendo "vicinanza" alle vittime e ai feriti dell'attentato di Berlino. "Il Senato - ha proseguito - ribadisce l'impegno già profuso con la cooperazione con le alte istituzioni per proseguire nell'azione di contrasto e prevenzione verso ogni tipo di violenza terroristica".