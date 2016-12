L. elettorale: M5s, è la Lega che fa accordi con il Pd

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "E' la Lega che fa accordi sottobanco con il Pd, basta leggere le affermazioni di Salvini sul Mattarellum, e non di certo il Movimento Cinque Stelle. Siamo gli unici che hanno sempre affermato, coerentemente, di voler portare immediatamente il Paese alle urne". E' quanto affermano in una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali, che aggiungono: "Ci siamo opposti alla formazione dell'esecutivo Renzi-bis e, se fosse stato possibile, avremmo voluto votare un giorno dopo il secco no degli italiani alla riforma Boschi. Ribadiamo che occorre aspettare la sentenza della Consulta sull'Italicum per poi andare subito a votare con la legge che ne verrà fuori, che noi abbiamo chiamato Legalicum, con i dovuti correttivi al Senato".