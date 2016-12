Roberta Ragusa: domani ultima udienza, attesa sentenza Logli

(ANSA) - PISA, 20 DIC - Domani alle 9 si svolgerà l'ultima udienza del processo con rito abbreviato nel quale Antonio Logli è imputato di omicidio volontario e occultamento di cadavere della moglie Roberta Ragusa, svanita nel nulla quasi cinque anni fa. La sentenza è attesa intorno all'ora di pranzo. L'accusa ha chiesto una condanna a vent'anni di reclusione (pena scontata di un terzo per la scelta del rito alternativo), mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione. Molto probabilmente, Logli, che ha sempre respinto le accuse, domani non sarà in aula e attenderà a casa il pronunciamento della sentenza da parte del giudice dell'udienza preliminare Elsa Iadaresta. L'imputato era assente anche alla scorsa udienza quando le parti hanno presentato le loro tesi durante la discussione. Secondo la procura e le parti civili, Logli ha ucciso la moglie al culmine di un litigo, per poi distruggere il cadavere, dopo che la donna aveva scoperto la sua relazione extraconiugale con l'ex baby sitter e attuale compagna Sara Calzolaio. Per i difensori dell'imputato, invece, l'assenza di un corpo non può escludere un allontanamento della Ragusa e che per questo motivo la donna "deve essere trovata perché potrebbe avere bisogno di aiuto".(ANSA).