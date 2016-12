(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Un voto che ratifica un accordo scandaloso, che fa spendere almeno due miliardi e mezzo di euro di soldi pubblici, e che sventra una valle, prosciuga i corsi d'acqua, sparge polvere di amianto su tutto il territorio. Ecco cos'è l'accordo Italia Francia sul Tav che la maggioranza ha fatto approvare oggi. Da quindici anni i governi Italiano e Francese continuano a non rispettare l'art. 1 dell'Accordo di Torino del 2001 che ha stabilito che "l'entrata in servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti". E' quanto si legge in un post del M5S sul blog di Beppe Grillo dal titolo "Ora e sempre #NoTav". "È un'opera insostenibile economicamente anche perché di fatto il Parlamento ha approvato una legge dal costo variabile, autorizzandone fin da ora la lievitazione dei costi".