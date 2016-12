Berlino: perse moglie a Nizza, 'occorre prevenire attentati'

(ANSA) - PIASCO (CUNEO), 20 DIC - "Quando ho sentito la notizia in tv, il pensiero è volato subito a Nizza e alla mia Carla...". Fatica a trattenere le lacrime Piero Massardi, che nell'attentato dello scorso 14 luglio in Costa Azzurra ha perso la moglie. "Ancora un camion, ancora sulla folla - aggiunge l'uomo, contattato telefonicamente dall'ANSA -. Purtroppo non abbiamo ancora imparato nulla, non siamo ancora in grado di prevenire simili episodi, come se le esperienze del passato non siano servite a nulla, come se i tanti, troppi morti se ne siano andati invano...".(ANSA).