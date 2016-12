(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Via libera definitivo dell'Aula della Camera alla ratifica del trattato Italia-Francia sulla Tav. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 285 voti a favore, 103 contrari (M5S e Sel) e tre astenuti. Al voto finale i deputati M5S hanno esposto striscioni con la scritta "No Tav". La presidente Laura Boldrini ha chiesto l'intervento dei commessi per rimuoverli.