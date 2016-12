Trump: un milione di dollari per incontrare il neopresidente

(ANSA) - NEW YORK, 20 DIC - Un milione di dollari per un accesso privilegiato a Donald Trump il 21 gennaio, il giorno dopo l'inauguration day. E' l'invito dell'organizzazione no-profit guidata dai figli del presidente eletto Eric e Donald Jr, che offrono a chi e' disposto a staccare generosi assegni la possibilita' di partecipare a eventi privati e incontri con il presidente eletto. Le donazioni vanno da 25.000 dollari a un milione di dollari. L'invito da un milione di dollari include un incontro privato e la possibilita' di lasciarsi immortalare in foto con Trump, ma anche alcune giornate di escursione con Donald Jr o Eric. L'organizzazione, con sede in Texas, afferma che il ricavato andra' ad alcuni enti di beneficenza che pero' non vengono indicati.