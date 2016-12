Banche: Fassina (SI), intervento è cambiale in bianco

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "L'intervento pubblico a tutela del risparmio italiano è necessario. Anzi, era necessario da tempo, come sosteniamo da mesi, in particolare per Mps. Tuttavia, la Relazione presentata al Parlamento per un intervento fino a 20 miliardi di euro è gravemente carente delle indicazioni minimali sulle condizioni per l'utilizzo dei fondi, sulla salvaguardia degli obbligazionisti, sulle contropartite richieste alle banche destinatarie degli interventi in termini di assetto del management, vincolo agli eventuali utili, compensi degli amministratori, azioni di responsabilità". Lo afferma Stefano Fassina di Sinistra Italiana.