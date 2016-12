Mattarella, per voto servono leggi elettorali omogenee

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Anche allo scopo "di consentire nuove elezioni con esiti chiari è necessario dotare il nostro Paese di leggi elettorali, per la Camera e per il Senato, che non siano, come in questo momento, l'una fortemente maggioritaria e l'altra assolutamente proporzionale ma siano omogenee e non inconciliabili fra di esse". Lo afferma il presidente Sergio Mattarella. Leggi, prosegue, "inoltre, pienamente operative affinché non vi siano margini di incertezza nelle regole che presidiano il momento fondamentale della vita democratica".