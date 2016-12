(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - "Siamo tutti scioccati" per l'attacco di Berlino. Lo ha detto la premier britannica Theresa May che ha inviato un messaggio di condoglianze alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Secondo il primo ministro, che è intervenuta di fronte a una commissione parlamentare per discutere della Brexit, i fatti della capitale tedesca e l'assassinio dell'ambasciatore russo ad Ankara, Andrei Karlov, sono "notizie terribili". Al momento "non ci sono piani" per alzare i livelli di allerta anti-terrorismo nel Regno Unito, che resta alta.