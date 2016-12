Papa Francesco chiama una donna a guida dei Musei Vaticani

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 DIC - Per la prima volta arriva una donna alla guida dei Musei Vaticani. Barbara Jatta, romana, 54 anni, è stata nominata oggi nuovo direttore da Papa Francesco. Prende il posto dello storico dell'arte Antonio Paolucci, che era stato anche ministro per i Beni culturali italiani. Prosegue dunque la valorizzazione del ruolo delle donne in Vaticano voluta da Papa Francesco. Il nuovo direttore sarà alla guida di uno dei poli museali più importanti del mondo, che ospita nel suo percorso un luogo straordinario come la Capella Sistina, con sei milioni di visitatori l'anno e circa ottocento dipendenti. Barbara Jatta, che era già vice direttore dei musei, è in Vaticano da vent'anni. Nata a Roma il 6 ottobre 1962, sposata, tre figli, si è laureata in Lettere presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1986 e l'anno successivo ha preso il Diploma di Archivista presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. Nel 1991 si è specializzata in Storia dell'Arte.