Berlino: ferma condanna Consiglio Sicurezza, 'atto barbaro'

(ANSA) - NEW YORK, 20 DIC - I paesi del Consiglio di Sicurezza dell'Onu "condannano con la massima fermezza l'attacco barbaro e vile avvenuto a Berlino, in Germania", ribadendo che "il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale". "Sono atti criminali e ingiustificabili, indipendentemente dalla loro motivazione, da dove, quando e da chi sono commessi", hanno affermato ancora i Quindici in una dichiarazione approvata all'unanimità, sottolineando la necessita' di "combattere il terrorismo con tutti i mezzi, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale". Quindi, hanno ribadito che bisogna portare gli autori davanti alla giustizia.