Profughi fanno arrestare ladro di scarpe

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 20 DIC - L'intervento di due profughi nigeriani che stavano chiedendo l'elemosina all'esterno di un supermercato di Foligno ha permesso alla polizia di bloccare un marocchino inseguito dal titolare dopo avere rubato un paio di scarpe. E' stato arrestato per rapina. Il marocchino era stato notato dal proprietario del supermercato che lo ha seguito, chiamando nel frattempo il 113. Quando è intervenuto per evitare che si allontanasse lo straniero lo ha spintonato facendolo cadere ed è fuggito. Di quanto successo - in base alla ricostruzione della polizia - si sono accorti i due nigeriani (con permesso di soggiorno per motivi umanitari) che stazionavano all'esterno del supermercato per aiutare i clienti a portare la spesa in cambio di qualche moneta. Sono intervenuti e hanno fermato il marocchino poco prima che arrivasse una volante del commissariato di Foligno. Gli agenti hanno così arrestato l'autore del furto al quale sono state sequestrate anche altre scarpe ritenute di provenienza furtiva.