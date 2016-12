L'Isis rivendica l'attentato. Un'italiana manca all'appello

L’agenzia di stampa dell’Isis, Amaq news agency, ha rivendicato l’attentato di Berlino chiamando il terrorista un «soldato dello Stato islamico». Lo riferisce su Twitter Rita Katz, la direttrice del Site, il sito che monitora l'estremismo islamico sul web. «E'una vendetta per gli attacchi in Siria», è scritto sulla rivendicazione.

Il pachistano fermato per l'attentato con tir a Berlino è stato rilasciato. Lo scrive l'agenzia Dpa citando la procura federale a Karslruhe. Il fermo non è stato tramutato in arresto. L’attentatore sarebbe ancora in fuga. L'uomo morto nel camion era invece il vero autista polacco, che aveva segni di percosse.

Una donna di 31 anni di Sulmona è dispersa da ieri sera dopo l'attentato a Berlino, il cui bilancio è salito a 12 morti e 48 feriti, 18 dei quali gravi. Il suo cellulare è stato trovato sul luogo della strage e i parenti sono già in Germania per l’esame del Dna per l’identificazione. Le parole del padre sembrano fugare ogni dubbio: "Abbiamo capito stanotte che era finita, aspettiamo conferme ma non mi illudo". Fra i feriti anche un altro connazionale, non in gravi condizioni. Possibile coinvolgimento di un terzo italiano. La Merkel sul luogo della strage ribadisce: "Continueremo a essere liberi e aperti".