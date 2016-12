I bimbi fanno rumore. Lui li imbavaglia

Avrebbe tappato la bocca con lo scotch ad alcuni bambini, sullo scuolabus, perché facevano troppo rumore. Per questo motivo, l’autista del pulmino di un comune del Biellese, è stato sospeso dall’incarico e i carabinieri hanno avviato le indagini del caso. Ma l’uomo, il cui contratto di lavoro sarebbe comunque scaduto a fine anno, si difende: "Si sono inventati tutto, si tratta di un equivoco".

I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando i bambini hanno riferito gli episodi alla maestra, che si è subito rivolta alla dirigente scolastica. L’autista, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, non sarebbe però iscritto nel registro degli indagati. "E' un equivoco", ribadisce l’uomo, che ammette l'utilizzo di un cerotto della cassetta dei medicinali. "Non attaccava neanche più...", dice. Ma per tranquillizzare le famiglie dei bambini è stato sospeso per quelli che vengono definiti "atteggiamenti non consoni" dalla dirigente scolastica.