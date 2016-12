Berlino, l'autista polacco ha lottato fino all'ultimo per deviare il tir. Si cerca l'attentatore tra i feriti

L’autista polacco del tir «avrebbe lottato fino all’ultimo» con l’attentatore e sarebbe stato "ancora in vita, nella cabina, al momento in cui il mezzo ha investito la folla». Sul suo corpo sono state ritrovate «ferite da taglio». Lo rivela la Bild, citando fonti investigative.

«Ci deve essere stata una lotta», dice uno degli inquirenti al tabloid. Il terrorista «ha colpito più volte con un coltello» il 37enne polacco cui aveva rubato il tir, il quale «si sarebbe aggrappato al volante» cercando di deviare il veicolo.

Quando il tir si è fermato, l’attentatore avrebbe ucciso l'autista con un colpo di pistola e sarebbe scappato, conclude la Bild.



La polizia sta cercando l'attentatore di Berlino fra i feriti in tutti gli ospedali della capitale tedesca. Lo riferisce il sito dell’emittente pubblica regionale «Rbb».

Un «tunisino» di 21 anni viene ricercato dalla polizia «in relazione all’attentato» di Berlino: lo scrive su Twitter Holger Schmidt, l’esperto di terrorismo del primo canale pubblico Ard, citando fonti di polizia. Notizia ripresa poi anche dallo Spiegel e da Bild online.

Secondo Der Spiegel online la polizia sta cercando un tunisino di 24 anni, Anis A. in quanto coinvolto nell’attacco di Berlino.

Il sito precisa come «sotto il sedile del guidatore» del Tir "gli inquirenti hanno trovato un documento di espulsione» emesso per «un un cittadino tunisino di nome Anis A., nato nel 1992 nella città di Tataouine». Il sospetto comunque «sarebbe noto anche con due altri nomi».