(ANSA) - NEW DELHI, 21 DIC - Almeno 23 talebani sono morti ed altri 27 sono rimasti feriti in due operazioni realizzate dalle forze di sicurezza nelle province afghane di Kunduz ed Uruzgan. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa a Kabul. In un comunicato il ministero ha precisato che in una prima operazione la notte scorsa nei villaggi di Chaparma, Mullah Sardar, Kinjak e Buzibai, 13 insorti sono stati uccisi ed altri 15 feriti. Fra le vittime, anche un comandante di nome Mullah Ramadan. Inoltre dieci talebani sono morti e altri 12 hanno riportato ferite di varia entità in una operazione dell'esercito nell'area di Tirinkot della provincia di Uruzgan.