Berlino: rafforzata sicurezza in mercatini di Natale

(ANSA) - BERLINO, 21 DIC - Auto della polizia e blocchi di cemento per proteggere gli ingressi ai mercatini di Natale. Sono alcune delle misure di sicurezza aggiuntive varate dalla conferenza dei ministri dell'Interno del governo federale e dei Laender e annunciate dal presidente Klaus Bouillon alla Passauer Neue Presse. Già ieri le nuove misure erano state adottate in diversi mercatini tedeschi, come quelli di Dresda e Lipsia. Dopo la chiusura di ieri in segno di lutto, dovrebbero riaprire oggi i mercatini a Berlino. In città misure di sicurezza aumentate anche per la partita di campionato di questa sera all'Olympiastadion tra l'Hertha Berlino e il Darmstadt. la giornata di Bundesliga prevede altri 4 incontri, fra cui quello di cartello a Monaco fra le capoliste Bayern e Lipsia. E ieri sera si sono svolte regolarmente altre quattro partite. Anche per gli incontri di calcio sono state rafforzate le misure di sicurezza, con maggiore presenza della polizia.