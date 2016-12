Berlino: presidente Gauck visita feriti in ospedale

(ANSA) - BERLINO, 21 DIC - Il presidente della Repubblica Joachim Gauck è arrivato all'ospedale universitario Benjamin Franklin di Berlino per far visita ad alcuni dei feriti dell'attentato. Il presidente è giunto assieme alla sua compagna, Daniela Schadt. Nel grande complesso ospedaliero che si trova nel quartiere occidentale di Steglitz e che fu costruito negli anni Cinquanta dagli americani, sono ricoverati ancora 13 feriti, di cui 8 in condizioni gravi. Solo una donna è ancora in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. Ieri il presidente si era rivolto anche ai feriti, e ai loro familiari e a quelli delle vittime, assicurando "che non sarebbero stati lasciati soli nel loro dolore".