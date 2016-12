Ambasciatore ucciso: domani Putin a cerimonia funebre

(ANSA) - MOSCA, 21 DIC - Vladimir Putin domani sarà presente alla cerimonia funebre in ricordo di Andrey Karlov, l'ambasciatore russo in Turchia ucciso due giorni fa ad Ankara. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, precisando che la conferenza stampa annuale del presidente russo, inizialmente in programma proprio domani, è stata di conseguenza rimandata a venerdì. I funerali di Karlov si terranno nella cattedrale moscovita di Cristo Salvatore e a celebrarli sarà il patriarca di Mosca Kirill.