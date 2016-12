Natale: Gdf sequestra oltre 7 milioni luminarie insicure

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - I militari della Guardia di Finanza della di Lodi, dalla Tenenza di Casalpusterlengo e di altri 45 Reparti del Corpo di varie regioni, fra cui Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna, oltre alla Lombardia hanno eseguito 78 perquisizioni e sequestrato oltre 150 km di catene luminose, contenenti 7,5 milioni di luminarie, contenuti in oltre 31.000 confezioni. Nel periodo pre-natalizio, infatti, i Reparti della Guardia di Finanza si sono concentrati anche sulla verifica della commercializzazione di prodotti contraffatti o insicuri, in particolare quelli che sono usati per gli addobbi natalizi. I militari della Tenenza di Casalpusterlengo hanno individuato a Crema un punto vendita di una catena commerciale che poneva in vendita grandi quantità di catene luminose natalizie a prezzi insolitamente bassi. Un primo esame ha consentito di appurare che il marchio di sicurezza "IMQ" era stato contraffatto: il marchio di sicurezza serve ad attestare la conformità alle norme CEI (italiane) ed EN (europee).