(ANSA) - FIUMICINO, 21 DIC - "Vorrei ricordare quello che è successo nella piazza di Berlino, in un mercato di Natale, l'attentato terroristico e non possono non esprimere la nostra vicinanza al popolo tedesco, ad Angela Merkel e al suo Governo e la nostra vicinanza particolare ad una famiglia che è nell'ansia e nel dolore per le sorti di Fabrizia Di Lorenzo, che noi a nome di tutti vogliamo salutare con rispetto che si deve a una giovane cittadina italiana esemplare". Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni.