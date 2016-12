Le curiosità del 2016

Statue di nudi dei Musei Capitolini coperte in occasione della visita del presidente iraniano Rohani.

30 GEN - Venduta per 82 mila dollari la Fiat 500 usata da papa Francesco a Filadelfia. Il ricavato a enti benefici.

4 FEB - E’ Made in Italy la più lunga cabinovia trifune che supera il più alto dislivello al mondo in Vietnam.

10 FEB - Muore 33 anni dopo il trapianto di cuore che lo aveva salvato a 40 anni. Dal 2013 nel Guinness dei Primati.

16 FEB - Funerale nel segno del caffè per Renato Bialetti, «l'omino coi baffi». Le sue ceneri sono state portate all’altare dentro la sua mitica Moka.

27 FEB - Siparietto di Maria Elena Boschi: si toglie la giacca per il troppo caldo durante una conferenza scatenando

un brusio tra il pubblico. «Ragazzi, non sono mica rimasta nuda» replica divertita.

11 MAR - L’uomo più vecchio del mondo è un sopravvissuto di Auschwitz: si tratta di Israel Kristal, ha 112 anni.

17 APR - Atterraggio di emergenza per un aereo in India, trovato a bordo per la terza volta in 15 giorni un topo.

3 MAG - Il lago venezuelano Maracaibo è la 'capitalè mondiale dei fulmini. Ne cadono 233 per chilometro all’anno.

11 MAG - Un’indiana diventa mamma a 70 anni con fecondazione in vitro, record del mondo. Il bambino chiamato Desiderio. 12 MAG - Coppia italiana da record, hanno scalato 13 montagne da ottomila metri insieme. L’ultima «fatica» è il Makalu.

13 MAG - Muore a 116 anni Susannah Mushatt Jones la persona più longeva del mondo. Il primato passa a Emma Morano,

piemontese, che a fine anno ne ha compiuti 117.

18 MAG - A Napoli la pizza più lunga del mondo, misura 1,8 km. Record entra nel Guinness, realizzato in 6 ore.

20 MAG - E’ morta Maggie, il cane più longevo al mondo. Aveva 30 anni ma il padrone non ha mai potuto certificare l’età.

1 GIU - Polemica in Usa sul look in aereo: una ballerina burlesque, costretta a cambiarsi per imbarcarsi.

5 GIU - Lancio con il paracadute da Guinnes per la 90enne Johanna Quaas, dedicato alla coetanea Elisabetta II.

11 GIU - Va in pensione dopo 42 anni senza un giorno di malattia, è una dipendente del Comune di Spotorno.

3 LUG - Chiude la passerella di Christo: un milione e mezzo di persone hanno camminato sulle acque del lago d’Iseo.

13 LUG - Genova entra nel Monopoly e conquista casella più costosa prendendo il posto di piazza della Vittoria.

23 LUG - Giro del mondo in mongolfiera in 11 giorni per un prete ortodosso russo, battuto il record di Steve Fosset.

26 LUG - L’aereo solare Solar Impulse vince la sfida del giro del mondo dopo più di 43mila km percorsi in 1 anno.

29 LUG - Trovato in un fossile il tumore più antico, ha 1,7 milioni di anni. E’ un osteosarcoma sul metatarso.

AGO - Curiosità da Rio 2016/1: l’atleta più anziana è Julie Brougham (62enne), la più piccola è Gaurika Singh (13). Settima Olimpiade per l’uzbeka Oksana Chusovitina.

AGO - Curiosità da Rio/2: Nikki Hamblin e Abbey D’Agostino cadono durante la corsa, si fermano ad aiutarsi a vicenda. Diventano un simbolo delle Olimpiadi.

AGO - Curiosità da Rio 2016/3: spopolano sulla Rete Brady Ellison, arciere che assomiglia a Leonardo Di Caprio e Robel Kiros Habte, il nuotatore etiope con la pancetta.

AGO - Curiosità da Rio/4: in coppia dalla nascita e in coppia anche al traguardo delle maratona per le gemelle Anna e

Lisa Hahner e Kim Hye-gyong e Kim Hye-song.

9 AGO - Perde l’aereo e lo insegue sulla pista con la valigia in mano, arrestato all’aeroporto di Madrid Barajas.

29 AGO - Oltre 300 renne uccise da un fulmine in Norvegia sull'altopiano Hardangervidda.

31 AGO - Il Pianeta sempre più rovente, mai così caldo dal 1880. Per la Nasa è l’agosto più caldo degli ultimi 136 anni.

2 SET - Bimba di 4 anni non vuole allacciare le cinture in aereo, 200 passeggeri «in scacco» a Orio al Serio.

29 SET - L’Italia 'conquistà il primato europeo degli ultraottantenni: sono il 6,5 del totale, 4 milioni.

4 OTT - Terremoto nella lista Forbes dei Paperoni Usa: Gates il più ricco ma Bezos spodesta Buffett, 4/o Zuckerberg.

5 OTT - Nasce in Italia al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) un ippopotamo da genitori ultraquarantenni.

13 OTT - Muore a 88 anni Bhumibol Adulyadej re di Thailandia dopo 70 anni al trono. Il primato passa a Elisabetta.

8 NOV - Lady multà vive a Napoli, 100 in un mese per Ztl violata (oltre 10mila euro). E’ una disoccupata.

16 NOV - Arriva in Italia dopo il boom negli Usa Faith, prima supereroina curvy dei fumetti.

17 NOV - Asta record per Monet da Christie a New York, 'Catasta di granò spunta 81 milioni dollari.

18 NOV - Venduto per 4,8 milioni di dollari l’abito che Marilyn

Monroe indossò per cantare 'Happy Birthday' a Jfk.

9 DIC - Chiara Ferragni regina di Instagram nel 2016, Papa Francesco settimo, Fedez all’ottavo posto.

9 DIC - Maxi intervento di chirurgia per obesità su una donna egiziana di 500 kg. Sarà eseguito in India.

11 DIC - Raccoglie 3,6 chili tartufi in 10 minuti, è record mondiale. E’ un allevatore di Saluzzo.

16 DIC - La lettera di una bambina affidata a un palloncino vola per più di 300 km da un paesino del Bergamasco alla

Maremma grossetana. Gara di solidarietà.

20 DIC - Continua a latitare il 53 sulla ruota Nazionale, 243 i turni consecutivi di assenza. Non era mai successo.

25 DIC - Il 'misterò di Babbo Natale 'risoltò da una teoria della relatività. Spiega come riesca a consegnare regali a 700 milioni di bambini in 31 ore.