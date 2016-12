Media Iran, islamisti Siria rivendicano omicidio Karlov

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 DIC - La coalizione di gruppi islamisti siriani Jaish al Fatah ha rivendicato l'omicidio dell'ambasciatore russo ad Ankara, Andrei Karlov, avvenuto lunedì sera per mano del poliziotto turco Mevlut Mert Altintas, poi ucciso in un blitz. Lo riportano media turchi, citando come fonte l'agenzia di stampa iraniana Isna.