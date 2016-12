Omicidio Varani: chiesto processo per Foffo e Prato

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Manuel Foffo e Marco Prato, accusati di omicidio premeditato per la morte di Luca Varani avvenuta nel marzo scorso in un appartamento nel corso di un festino a base di sesso e droga. A firmare la richiesta di processo il pm Francesco Scavo, titolare dell'indagine. Oltre alla premeditazione la Procura contesta ai due le aggravanti della crudeltà e dei motivi abbietti e futili.