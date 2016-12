Regioni: E-R, via libera bilancio 2017, manovra da 12,5 mld

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, con il sì di Pd e Sel e il no delle opposizioni ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019, le disposizioni collegate alla legge di stabilità per il 2017 e gli aggiornamenti al Documento di economia finanziaria regionale 2017. La manovra da 12,5 miliardi di euro, di cui 10 miliardi per la spesa corrente e 445 milioni in conto capitale, ha tra le sue priorità le politiche sanitarie e sociali, l'accelerazione sull'impiego dei fondi strutturali, gli investimenti per la ripresa economica, il trasporto pubblico locale e fondi contro il dissesto idrogeologico e la tutela dell'ambiente. Confermata - ha spiegato l'assessore al Bilancio, Emma Petitti, "la scelta di non introdurre alcuna nuova tassa per i cittadini, scelta resa possibile anche grazie a una sempre maggiore efficienza dell'Ente, come testimonia la riduzione di 32 milioni dell'indebitamento". (ANSA).