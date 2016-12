Berlino: Ue rafforza strumenti per lotta terrorismo

(ANSA) - BRUXELLES, 21 DIC - Giro di vite Ue nella lotta al terrorismo e ai migranti irregolari. La Commissione europea ha proposto di rafforzare la banca dati di Schengen, lo Schengen Information System (Sis), introducendo l'obbligo di allerta in caso di crimini legati al terrorismo e di nuove categorie di allarme per "persone sconosciute ricercate" e per i rimpatri dei migranti irregolari. Lo ha annunciato il commissario Ue Dimitri Avramopoulos. Europol, Eurojust e la nuova Guardia di frontiera e guardiacoste Ue avranno diritto d'accesso al database.