Natale senza neve, ma con il sole e temperature miti

Mancherà la neve, ma splenderà il sole e le temperature saranno miti: è lo scenario meteorologico delle prossime festività, ed in particolare di Natale che non sarà, come vuole la tradizione, 'bianco". A tracciare le previsioni sono i meteorologi del Centro Epson Meteo.

Le previsioni per il Parmense, comune per comune

«Domani - affermano dal Centro Epson - il centro depressionario che insiste sul Mediterraneo occidentale si allontanerà definitivamente dalla nostra Penisola lasciando spazio a un deciso rialzo della pressione che garantirà prevalenza di tempo bello, anche se il rovescio della medaglia sarà il ritorno delle nebbie, anche fitte, sulle pianure del Nord. Le proiezioni indicano che l’alta pressione potrebbe insistere sulla nostra Penisola anche nell’ultima parte della settimana, regalandoci quindi un Natale caratterizzato dalla stabilità, ovvero senza piogge e con temperature piuttosto miti, ma anche con il fastidio di molte nebbie». Oggi, intanto, il vortice di bassa pressione continuerà a portare maltempo in parte del Paese, specialmente su Calabria e le isole. Entro la fine della giornata cielo sereno in gran parte del Centronord e nella notte si formeranno nebbie anche fitte sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.