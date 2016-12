(ANSA) - BERLINO, 21 DIC - "C'è un nuovo sospettato che viene ricercato. È un sospettato e non necessariamente il colpevole". Lo ha detto il ministro dell'Interno Thomas de Maizière a Berlino riferendosi al tunisino Anis A.. Nei suoi confronti "è stato emesso alla mezzanotte un mandato di cattura per la Germania e per tutta l'area Schengen, quindi anche per l'Europa", ha aggiunto il ministro.