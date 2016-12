Terremoto:da Comune Bolognola Albero di Natale del Quirinale

(ANSA) - ANCONA, 21 DIC - Viene del Comune terremotato di Bolognola (Macerata), nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini, l'Albero di Natale allestito nel palazzo del Quirinale a Roma. Si tratta di un dono dell'amministrazione comunale, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. L'abete - informa una nota del Cfs - testimonia la speranza e la determinazione delle popolazioni e delle istituzioni locali per ricostruire e ripristinare quanto il terremoto ha distrutto. Le operazioni di prelievo e di consegna dell'albero, un Abies cephalonica (abete greco), sono state frutto di un gioco di squadra tra il Comune di Bolognola e diverse strutture del Corpo Forestale dello Stato: il Comando Stazione Forestale di Fiastra (Macerata), il CTA di Visso e l'Ufficio per la Biodiversità di Pieve Santo Stefano (Arezzo). L'albero è stato allestito in uno dei principali corridoi del Quirinale nei pressi del Salone dei ricevimenti. E' alto circa 6 m e viene da un rimboschimento artificiale di Pintura di Bolognola.