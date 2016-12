Veleni Quirra: processo, testi Mattarella e Napolitano

(ANSA) - NUORO, 21 DIC - Entra nel vivo in tribunale a Lanusei il processo per i cosiddetti "veleni di Quirra" che vede sul banco degli imputati sei comandanti del poligono militare di Perdasdefogu dal 2002 al 2010 e due ex comandanti del distaccamento dell'Aeronautica di Capo San Lorenzo, tutti accusati di omissione aggravata di cautele contro infortuni e disastri. Nell'udienza di oggi il giudice monocratico Nicole Serra, dopo aver rigettato le eccezioni formulate dalle difesa - la mancanza di un'imputazione chiara e precisa e l'incompetenza territoriale del tribunale di Lanusei a decidere - ha aperto il dibattimento e ha invitato le parti alla presentazione delle istanze istruttorie: liste dei testi e dei consulenti di parte. Richieste poi ammesse dal giudice. Spiccano tra i testimoni ammessi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in quanto capo delle forze armate, il suo predecessore Giorgio Napolitano, i ministri della Difesa di quel periodo e gli ex sottosegretari alla Difesa Salvatore Cicu e Emidio Casula.