Abusivi in case popolari Bari, disposti 88 sequestri

(ANSA) - BARI, 21 DIC - Il Tribunale del Riesame ha disposto il sequestro, senza facoltà d'uso, di 88 case popolari occupate abusivamente nel rione san Paolo di Bari, dando alla Procura 60 giorni di tempo per eseguire lo sgombero degli alloggi. I giudici hanno accolto l'appello del pm Baldo Pisani ritenendo ciascuno degli 88 casi analizzati "davvero sintomatico del malcostume diffuso in questo territorio di considerare gli alloggi pubblici quale beni privati di cui poter liberamente disporre, così contribuendo a formare l'humus che ha portato a gravissime degenerazioni con infiltrazioni della criminalità organizzata in alcuni quartieri quale quello di Japigia". Gli appartamenti in questione si trovano tutti nel complesso residenziale di via Don Carlo Gnocchi. Per le modalità di sgombero, tuttavia, che avverranno non prima di 60 giorni salvo impugnazioni in Cassazione, il Tribunale invita inoltre la Procura a "tener conto dell'esigenza degli indagati di poter eventualmente reperire altra abitazione".