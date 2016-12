Taglia da 100 mila euro per il tunisino: "E' armato e pericoloso"

Il tunisino, sospettato di essere l’autore dell’attacco al mercatino di Natale a Berlino, è da considerarsi «armato e pericoloso». E’ quanto si sottolinea nel mandato di cattura dell’uomo che ha usato almeno «sei diversi nomi e tre diverse nazionalità». La Germania offre fino a 100.000 euro di taglia a chiunque fornisca informazioni che portino all’arresto del sospetto.

Il tunisino era stato indagato dalle autorità del Nordreno-vestfalia per il sospetto di preparare un grave reato contro lo Stato. Lo ha detto il ministro dell’Interno del Land Ralf Jaeger, in una conferenza a Duesseldorf. La polizia criminale del Nordreno-Vestfalia «aveva aperto un’indagine nei suoi confronti», ha aggiunto il ministro, aggiungendo che poi «le investigazioni erano state condotte dalle autorità a Berlino», dove dal febbraio 2016 Anis A. si tratteneva in prevalenza. Secondo le informazioni in possesso di Jaeger, il tunisino «è stato successivamente solo di recente in Nordreno-Vestfalia» e sul suo conto «le autorità di sicurezza si sono scambiate le reciproche informazioni nel comune centro di difesa dal terrorismo l’ultima volta solo brevemente nel novembre 2016».

Il tunisino sbarcò in Italia quando era ancora minorenne. Lo si apprende da fonti della sicurezza. Il giovane arrivò da solo, come migliaia di minorenni non accompagnati che ogni anno raggiungono il nostro paese. Le autorità italiane stanno ora ricostruendo il percorso seguito dal tunisino prima di lasciare il nostro paese.