(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Sette cadaveri di migranti sono stati recuperati oggi nel Mediterraneo Centrale durante alcune operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operative di Roma della Guardia Costiera. Nel corso delle stesse operazioni, sono stati tratti in salvo 300 migranti. I migranti erano a bordo di tre gommoni e di una piccola barca e sono stati raggiunti da unità della Marina militare, della Guardia Costiera e da due rimorchiatori privati. A bordo di uno dei gommoni sono stati recuperati quattro cadaveri, a bordo di un altro tre. I 300 migranti salvati vengono trasferiti in queste ore in un porto italiano.