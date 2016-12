Cadavere mutilato in mare da mesi ritrovato in nord Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 21 DIC - Un cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione senza la testa e le gambe, è stato recuperato questo pomeriggio nelle acque antistanti il porto turistico di Portisco, a pochi chilometri da Porto Cervo, in Costa Smeralda. Secondo la capitaneria di porto di Golfo Aranci e i carabinieri, intervenuti sul posto, il cadavere sarebbe in mare da almeno due, tre mesi. Visto il forte vento di scirocco che in questi giorni ha soffiato in Gallura, la Capitaneria non esclude si possa trattare di un migrante caduto da un barcone, trascinato dal mare fino nel nord Sardegna. Il corpo è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale civile di Olbia, dove verrà eseguita l'autopsia. (ANSA).