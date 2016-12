Governo proroga misure sicurezza Giubileo per capitale

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha detto che il governo "ha predisposto che tutto l'apparato messo in piedi per la sicurezza a Roma per il Giubileo continuerà". Lo spiega, a margine del tavolo di sicurezza delle forze parlamentari con il governo a palazzo Chigi, il capogruppo del Misto Pino Pisicchio.