E' ufficiale: Fabrizia è morta. Il tunisino ricercato era stato 4 anni in carcere in Italia

Il ministro degli Esteri Angelino Alfano conferma da Berlino la morte di Fabrizia Di Lorenzo

Intanto Anis Amri, il tunisino ricercato dalle autorità tedesche, è stato 4 anni in carcere in Italia e dopo aver scontato la pena ha ricevuto un provvedimento di espulsione dal nostro paese. Provvedimento che, però, non è andato a buon fine perché le autorità tunisine non hanno effettuato la procedura di riconoscimento nei tempi previsti dalla legge. Lo si apprende da fonti investigative secondo le quali l’uomo ha successivamente lasciato l’Italia per la Germania.