Berlino: Trump segue sviluppi e partecipa a briefing 007

(ANSA) - NEW YORK, 21 DIC - Donald Trump sta seguendo molto da vicino gli sviluppi delle indagini sulla strage al mercatino di Natale avvenuta a Berlino. Lo rende noto lo staff del presidente eletto degli Stati Uniti che in queste ore in Florida - nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach- ha partecipato anche ai briefing dell'intelligence Usa. Quei briefing fino ad oggi in gran parte snobbati. Scambio di vedute anche tra Trump e il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, l'ex generale Michale Flynn.