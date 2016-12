(ANSA) - MOSCA, 21 DIC - Vladimir Putin ha conferito alla memoria il titolo di "Eroe di Russia" all'ambasciatore russo in Turchia Andrey Karlov, assassinato ad Ankara due giorni fa. Lo fa sapere il Cremlino precisando che l'onorificenza viene concessa post mortem al diplomatico ucciso "per la tenacità e il coraggio dimostrati durante il mandato di ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Russia presso la repubblica di Turchia e per il grande contributo alla messa in atto della politica estera russa".