Papa telefona a Uno Mattina: "Sia un Natale cristiano"

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Telefonata in diretta e a sorpresa di Papa Francesco, questa mattina, alla trasmissione di Rai 1 "Uno Mattina". Il Papa ha fatto gli auguri di un «Natale cristiano» a tutti gli italiani, suscitando sorpresa e commozione nei conduttori della trasmissione. Il Pontefice ha augurato un «Natale cristiano, come fu il primo» quando, ha detto, «Dio sovvertì l’ordine del mondo all’insegna della "piccolezza" e facendosi Egli stesso "piccolo"» tra gli uomini. Un vero Natale, ha detto il Papa, contrapposto al Natale del «Dio denaro».

Il Papa ha fatto anche gli auguri alla trasmissione, che compie 30 anni, e ha ringraziato per «il bellissimo omaggio che mi avete fatto» con un servizio sul suo pontificato realizzato dal giornalista Piero Damosso.