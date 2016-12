(ANSA) - PADOVA, 22 DIC - La guardia di finanza di Padova ha sequestrato oltre 30 mila luminarie natalizie non a norma per un valore commerciale di circa 500 mila euro. Il materiale è stato trovato in due 2 diversi esercizi gestiti da commercianti italiani (nei comuni di Vigonza ed Albignasego) che, in violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza prodotti, commercializzavano catene luminose prive dei requisiti minimi di tracciabilità del prodotto e con una marcatura "CE" non conforme agli standard richiesti. Il materiale era importato da cittadini cinesi.