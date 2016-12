(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 DIC - Un palestinese di 19 anni Ahmed Osman al-Kharoubi è stato ucciso questa mattina in Cisgiordania in scontri con l'esercito israeliano che si apprestava a demolire la casa di Abu Sabih Misbah, responsabile della morte lo scorso ottobre di due israeliani in un attacco a Gerusalemme. Lo dice l'esercito secondo la cui ricostruzione, il palestinese, insieme ad altri, ha cominciato a tirare ai soldati "ordigni esplosivi improvvisati". Al-Kharoubi, secondo la stessa fonte, è stato raggiunto dal fuoco di risposta dei soldati. I fatti sono avvenuti nel villaggio arabo di Kfar Akab a nord di Gerusalemme.