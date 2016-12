(ANSA) - MILANO, 22 DIC - I giudici dell'ottava sezione penale di Milano hanno deciso di allontanare dall'aula, dove è in corso il processo con al centro un presunto prelievo forzato di ovuli, il ginecologo e imputato Severino Antinori che disturbava in modo "continuo e pervasivo" l'udienza e che se ne è andato gridando, ancora in aula, "sono talebani questi magistrati" e sbattendo la porta. Il presidente del collegio Luisa Ponti nella sua ordinanza per disporre l'allontanamento ha segnalato anche che Antinori ha fatto riferimento a "comportamenti talebani" delle toghe prima di lasciare l'aula. Lo show del ginecologo è proseguito anche fuori dall'aula dove davanti alle telecamere ha continuato a sostenere, come fatto più volte, che "questo processo è la più grande ingiustizia d'Italia" e che "i pm sono stati imbrogliati dai carabinieri".