Natale: Federturismo, feste Made in Italy, 10 mln in viaggio

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Circa 10,5 milioni gli italiani in vacanza nelle prossime festività soggiornando prevalentemente da parenti e amici e nel 9% dei casi in albergo. A fare il bilancio Federturismo Confindustria. La congiuntura economica, ma soprattutto il fattore sicurezza saranno determinanti nel condizionare le vacanze non solo degli italiani ma anche dei turisti stranieri che, complice tra l'altro il miglioramento dell'offerta turistica nazionale, opteranno per un soggiorno nel nostro Paese con un incremento di circa il 10% rispetto all'anno scorso. Buoni andamenti per le città d'arte: Roma, Venezia, Firenze e Matera ma soprattutto per le vacanze in montagna (Valle d'Aosta con Courmayeur e il Trentino Alto Adige). Nelle stazioni ferroviarie per tutto il periodo delle festività saranno 3,7 milioni i turisti (+6% rispetto al 2015) che viaggeranno a bordo delle Frecce e dei treni a percorrenza nazionale. Negli aeroporti di Malpensa e Linate nella settimana di Natale transiteranno 357 mila passeggeri. Per il Capodanno la scelta ricadrà oltre che sulle principali destinazioni charter: Cuba e Messico, anche su Dubai e Oman e le intramontabili capitali europee. La spesa pro capite si aggirerà mediamente intorno ai 500 euro per 4 notti in Italia (comprensive di trasporto, alloggio e cibo) e 1.500 euro per un pacchetto all'estero.