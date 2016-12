(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Da oggi ho deciso di mettere le mie energie al servizio di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale, aderendo al suo gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati". Lo scrive in una nota Bruno Murgia, eletto alla Camera in sostituzione di Settimo Nizzi (Fi) che aveva cessato il mandato parlamentare lo scorso 16 luglio. "È un epilogo naturale cui approdo - scrive Murgia - convinto che in Italia un nuovo progetto che dia voce alle isole e alle periferie, alle fasce sociali più trascurate dai governi in questi anni possa nascere solo con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia". A dargli il benvenuto il capogruppo di Fdi-An, Fabio Rampelli che sottolinea come "l'arrivo di Murgia confermi la credibilità di Fratelli d'Italia che continua a crescere grazie alla coerenza delle sue battaglie, alla classe dirigente e alla credibilità del suo leader, Giorgia Meloni".