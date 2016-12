Esplosione a Spoleto, una donna ferita è grave

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 22 DIC - E' stata trasferita all'ospedale di Terni e ricoverata in rianimazione in gravi condizioni la dipendente dello Stabilimento militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto rimasta ferita mentre era impegnata in alcune lavorazioni. Si tratta di una ventiquattrenne di Montefalco, una civile. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri lo scoppio è avvenuto mentre la giovane stava lavorando su una bomba a mano, sembra comunque dietro a un vetro blindato. I militari stanno ancora raccogliendo testimonianze per ricostruire esattamente quanto successo. La ventiquattrenne è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata a pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto. Poi, viste le sue condizioni, è stata trasferita in rianimazione a Terni per le ustioni e le altre lesioni riportate. Anche la Direzione dello Stabilimento Militare ha avviato proprie indagini mettendosi a disposizione della magistratura.