Almeno 18 persone sono rimaste ferite in seguito a un incendio in un edificio divampato ieri sera in un palazzo di 33 piani nell'Upper West Side a Manhattan. Quattro di loro, riportano i media locali, sono in serie condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. La gran parte delle fiamme e' stata domata, ma i vigili del fuoco stanno controllando se ci siano ancora persone intrappolate. L'incendio si sarebbe sviluppato al terzo piano dell'edificio e si sarebbe propagato fino al quarto piano.