Picchia e tenta di abusare della fidanzata, arrestato

(ANSA) - PIACENZA, 23 DIC - Sequestro di persona, tentata violenza sessuale, resistenza e lesioni ai carabinieri e maltrattamenti nei confronti della madre. Sono le accuse delle quali deve rispondere un giovane di 24 anni, arrestato dai carabinieri in provincia di Piacenza. I militari sono accorsi nell'abitazione della sua famiglia, in un paese della provincia, dopo che i familiari avevano chiamato il 112 per una violenta lite in corso tra le mura domestiche. Pare infatti che il giovane fosse appena rientrato in casa insieme alla fidanzata 18enne ma, probabilmente a causa dell'alcol, l'abbia prima picchiata e poi tentato di abusarne dopo averla rinchiusa in una stanza. La madre, preoccupata per le grida, ha avvertito i carabinieri. I quali alla fine sono riusciti a convincerlo a uscire, ma che per bloccarlo sono finiti in una colluttazione che ha causato anche il ferimento di un maresciallo. L'arresto del giovane piacentino, che pare sia incensurato, verrà convalidato nelle prossime ore dal gip del tribunale di Piacenza. (ANSA).