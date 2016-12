Ferrovie: riaperta stazione Merano dopo principio incendio

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - E' stata ripresa la circolazione dei treni nella stazione ferroviaria di Merano, chiusa da ieri mattina per un guasto tecnico. Il guasto è stato causato da un principio di incendio all'interno dei pozzetti che contengono i cavi di alimentazione degli impianti. Le cause sono in corso di accertamento. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno lavorato per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Per garantire la mobilità era stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Merano e Merano Maia Bassa. (ANSA).